Beccato di nuovo dopo quattro anni, accompagnato al Cpr di Torino

La Spezia - Sostava presso i giardini di Via Diaz senza un motivo evidente e i carabinieri spezzini nella mattinata di ieri, hanno deciso di chiedergli conto. Dal controllo preventivo di un cittadino di origini marocchine è risultata subito la sua irregolarità sul territorio nazionale. C'è di più: l’uomo, classe ’85, è stato trovato in possesso di 0,4 grammi di hashish, che deteneva in uno zaino che portava in spalla ed è stato per questo segnalato alla Prefettura della Spezia quale assuntore di sostanze stupefacenti. I conseguenti accertamenti sull’identità del soggetto, accompagnanto presso la sede del comando provinciale, hanno fatto emergere che lo stesso era già destinatario di un ordine di lasciare il territorio nazionale emesso dal questore della Spezia in data 11 giugno 2015. A questo provvedimento, il cittadino extracomunitario, non aveva mai adempiuto. I successivi contatti con l’ufficio immigrazione della Questura della spezia che, in tempi rapidissimi, ha avviato la procedura amministrativa per l’emissione del provvedimento di accompagnamento del questore, hanno permesso ai militari di accompagnare il cittadino straniero, già consociuto per precedenti in materia di stupefacenti, presso il centro di permanenza per i rimpatri di Torino.