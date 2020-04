Beccato con l'eroina due volte in sei giorni nello stesso punto della città

La Spezia - Era già stato fermato il 17 aprile dagli agenti della Mobile della questura spezzina che lo avevano colto nell’atto di cedere una dose di eroina ad un giovane spezzino. La conseguente perquisizione lo aveva trovato in possesso di altri 11 grammi di eroina già suddivisa in dosi pronte allo spaccio e della somma di 700 euro.

Convalidato l’arresto, e rimesso in libertà con applicazione della misura cautelare del divieto di dimora nella provincia della Spezia, il quarantenne tunisino con precedenti specifici, verso le 12 del 23 aprile scorso, è stato nuovamente intercettato dalla stessa pattuglia antidroga all’intersezione tra via Dorgia e via Buonviaggio, proprio nello stesso luogo della volta precedente.



L’uomo, che stava attendendo l’arrivo di un cliente, prontamente bloccato, aveva nella mano due dosi di eroina, pronte per essere spacciate. Nelle tasche dei pantaloni rinvenuta la somma di 150 euro, evidente prezzo di pregressa azione di spaccio nonché, sempre nella medesima tasca, un cellulare che continuava a squillare. Gli agenti rispondevano ad alcune chiamate, constatando che si trattava di clienti assidui, che telefonavano per concordare un appuntamento e, con un gergo convenzionale, richiedevano un incontro in quel luogo.

Considerata la flagranza, considerata la reiterazione del reato in un brevissimo lasso temporale, proprio nella stessa “piazza” di spaccio, ed il fatto che il soggetto, nonostante fosse già stato tratto in arresto pochi giorni prima e incurante sia della misura cautelare applicatagli dal giudice, sia di quelle vigenti per il contenimento alla diffusione del virus Covid-19, continuasse a reiterare il medesimo reato, veniva tratto in arresto.

Assolte le formalità e nuovamente multato per le norme anti-Covid, l’arrestato è stato condotto presso il carcere della Spezia ed è ora a disposizione del sostituto procuratore della Repubblica di turno, la dottoressa Federica Mariucci.