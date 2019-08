Battaglia perpetua allo spaccio, la Polizia setaccia i quartieri

La Spezia - La Squadra Mobile spezzina nello scorso fine settimana hanno coordinato un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione ed al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, cui hanno partecipato equipaggi appartenenti al Reparto Prevenzione Crimine della Liguria appositamente inviati da Genova.



Nel pomeriggio sono state monitorate le zone cittadine notoriamente frequentate da pusher ed acquirenti, in special modo quelle rientranti nella zona Ovest della città, a partire dal Quartiere Umbertino, identificando complessivamente una ventina di persone, dodici delle quali risultate gravate da precedenti penali. In serata i controlli si sono estesi nella prima periferia cittadina, specialmente nella zona collinare di Pitelli, ove veniva notato e controllato un cittadino italiano, trentenne, incensurato e residente in Provincia, trovato in possesso di una dose di sostanza stupefacente, pari a 3,46 grammi di cocaina, che asseriva avere comprato per uso personale.



La sostanza è stata posta sotto sequestro e l’uomo segnalato alla locale Prefettura per illecito amministrativo ai sensi dell’ art. 75 DPR 309/90, per l’evasione dei provvedimenti conseguenti.