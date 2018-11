Bastoni telescopici e spray al peperoncino, formazione per la Municipale

Partono i corsi per i membri della Locale che dovranno acquisire le competenze per l'utilizzo dei presidi difensivi.

La Spezia - Quest'oggi ha avuto luogo, presso la caserma della Polizia Municipale di Via Lamarmora, l'apertura dei corsi di formazione per funzionari ed agenti di Polizia Locale, in tema di utilizzo dei presidi difensivi (bastoni estensibili e spray urticante).

Il corso, articolato in più sezioni che vedranno complessivamente coinvolti oltre 70 addetti della Polizia Municipale, è tenuto da qualificato docente della scuola Interregionale di Polizia Locale di Modena, struttura formativa convenzionata con le regioni Liguria, toscana ed Emilia.

All'inaugurazione del corso era presente, oltre al Comandante del Corpo Alberto Pagliai, l'assessore alla sicurezza del Comune della Spezia Gianmarco Medusei, che ha inteso sottolineare l'importanza dell'evento formativo a tutela del lavoro di operatori, quali gli uomini della Polizia Locale, sempre più coinvolti in attività territoriali volte a tutelare la sicurezza urbana e pubblica.

Terminati i corsi, richiesti a suo tempo anche dalle rappresentanze sindacali, sarà disposto dal comandol'impiego di questi strumenti , per controllo del territorio e servizi ad elevato rischio praticati dal personale della Polizia Municipale, quali trattamenti sanitari obbligatori, i servizi notturni per contrasto alla mala movida e le operazioni di Polizia Giudiziaria .