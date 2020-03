Barbiere viola il dpcm. Tre denunce e cliente va via senza taglio finito

La Spezia - Tre denunce, la sospensione della licenza a fine emergenza e un taglio di capelli fatto a metà. E' finita così la giornata di tre uomini pizzicati in un negozio di barbiere in Via Fiume. Tutto comincia quando un'agente fuori servizio, mentre si reca a fare la spesa, nota che attorno ad una saracinesca c'è troppo movimento. Allertati i colleghi della Polizia municipale a poco a poco si è venuta a creare una situazione illecita quanto curiosa. Gli agenti erano appostati e d'un tratto hanno notato una furtiva apertura della saracinesca, poco dopo sono sgattaiolati all'interno due uomini.

Gli operatori hanno cominciato a battere contro la saracinesca finché non dall'interno non hanno aperto. Nel negozio di parrucchiere per uomo erano presenti il gestore, dominicano di 38 anni, che stava tagliando abusivamente i capelli ad un bengalese di 37 anni e un altro connazionale che aspettava il suo turno. L'attività risultava abusiva in base al decreto Conte per l'emergenza covid-19 e per questo motivo, a fine emergenza, al gestore verrà sospesa la licenza. Per tutti e tre è scattata una segnalazione all'Autorità giudiziaria per la violazione dell'articolo 650. E non è finita qui... il cliente che era sotto le cure del barbiere è dovuto andare via con il taglio fatto a metà.