Banale diverbio fa scattare la rissa, carabiniere in borghese vede tutto e "aziona" i colleghi

La Spezia - Il primo venerdì dopo il ritorno alla zona gialla era, ovviamente, una delicata prova finestra sul comportamento da parte dei giovani spezzini. La Prefettura della Spezia in settimana aveva coordinato il tavolo provinciale nel quale tutte le forze di Polizia sono state coinvolte proprio per arginare eventuali assembramenti o, peggio ancora, situazioni di insicurezza pubblico. Un setaccio evidente a partire dalle 18 in poi con uomini e mezzi disclocati nelle aree più frequentate: la serata è stata movimentata visto che al centralino del 112 sono infatti arrivate numerose telefonate da parte di cittadini che segnalavano una rissa in strada sotto i portici di via Chiodo, di fronte ai giardini, tra alcuni giovani nordafricani.



Alla baruffa ha assistito anche un carabiniere del Comando Provinciale, che stava rincasando in abiti borghesi e che ha chiamato in supporto i colleghi del Nucleo radiomobile, non perdendo di vista i tre protagonisti e indicandoli alla pattuglia arrivata sul posto. I giovani, tutti di origine tunisina ed in evidente stato di ebbrezza alcolica, sono stati bloccati e identificati: si tratta di due fratelli e di un loro amico, di età compresa fra i 19 ed i 27 anni.



Gli accertamenti compiuti dai militari e la testimonianza diretta di uno di loro hanno consentito di ricostruire la dinamica dei fatti, scaturiti da un banale diverbio e rapidamente degenerati in una colluttazione fra uno dei due fratelli e l’amico, col successivo intervento anche dell’altro fratello. La colluttazione, con i tre che si prendevano a calci e si rotolavano avvinghiati per terra, si è conclusa all’arrivo della gazzella, prima che qualcuno dei coinvolti riportasse lesioni. Tutti sono stati comunque segnalati per rissa e rischiano una multa di oltre 300 euro.