Baby gang spezzina sgominata a Viareggio

In quattro, solo due maggiorenni, sorpresi dai carabinieri in centro con refurtiva ancora addosso. Sono tutti residenti alla Spezia, due andranno ai domiciliari e due al carcere minorile di Firenze.

La Spezia - Stavano imperversando in piena notte nella zona delle boutique a Viareggio. Un negozio dietro l'altro, la porta forzata e via a fare razzìa della merce più preziosa. Erano in quattro, i più grandi appena 18enni e poi un 17enne e un ultimo ragazzo di appena 15 anni. Tutti residenti alla Spezia, due di origine italiana e due di origine straniera. Già noti agli uffici, qualcosa che non gli ha impedito mercoledì scorso di calare sulla cittadina toscana per mettere a segno una serie di colpi.

Un piano interrotto attorno alle 2.30 di notte dall'arrivo di una pattuglia dei carabinieri che erano stati allertati poco prima di un tentativo di furto in atto all'interno dei un bar. Sul posto anche i colleghi del commissariato di Viareggio che si sono prodigati insieme agli uomini dell'Arma a sbarrare la via di fuga ai quattro, che hanno provato a far perdere le proprie tracce a piedi alla vista delle sirene.

Avevano ancora addosso la refurtiva quando sono stati portati in caserma e arrestati per furto aggravato e continuato in concorso. I due minorenni, dopo un passaggio presso il Tribunale di Lucca, sono stati accompagnati al carcere minorile di Firenze mentre per gli altri due è scattato l'obbligo di dimora alla Spezia nelle ore notturne. Dovranno recarsi in caserma a firmare.