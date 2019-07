Avviso di addebito tramite Pec, occhio alla truffa

La Spezia - Cna La Spezia avvisa i propri associati e, in generale, i cittadini di diffidare da mail ricevute contenenti strani avvisi relativi ad addebiti. Si tratta di un probabile tentativo di truffa. Aziende con dipendenti stanno ricevendo da mail Pec su Pec questi “avvisi di addebito” assolutamente inesistenti. Nelle mail non compare una richiesta di somme di denaro ma l’anomalia del messaggio è stato già segnalato da Cna alla Polizia Postale. Cna La Spezia teme possa trattarsi di un progetto teso a danneggiare le imprese che, in assoluta buona fede, potrebbero erroneamente pagare cifre non dovute a persone senza alcun titolo.

Il pericolo è, inoltre, dato dall’utilizzo della mail Pec che rappresenta uno strumento di certificato di gestione della posta. Le numerose segnalazioni da parte delle aziende sono pervenute anche agli uffici dell’Inps in merito alla ricezione di messaggi di posta elettronica certificata con contestazioni di addebiti relativi a mancati versamenti contributivi. Apparentemente le richieste potrebbero infatti sembrare riconducibili all’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale. L’INPS ha diffuso un comunicato nel quale sottolinea che l’Istituto è del tutto “estraneo a tali Pec e le segnalazioni pervenute sono state inviate alle autorità competenti”.



Il Pericolo Phishing

Il phishing è una truffa che avviene nel mondo dell’online, veicolata quindi tramite Internet, in cui si cerca di ingannare la vittima al fine di recuperare informazioni sensibili come username, password, carte di credito. Il criminale invia false comunicazioni al soggetto-vittima, generalmente fingendosi un ente importante come una Banca, un ente governativo o un servizio in Cloud, un Provider o un negozio di e-commerce, usando scuse plausibili per mettere fretta e ansia alla vittima. Il phishing è una minaccia attuale e frequente in Italia.