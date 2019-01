Aveva rubato un Rolex con una complice, incastrata dalle telecamere

Una giovane romena è finita in carcere dopo il furto compiuto ai danni di un uomo nel parcheggio sotterraneo di Piazza Europa.

La Spezia - Si era avvicinata a un uomo con la scusa di fargli alcune domande insieme alla sua complice. "Conosce qualcuno che abbia bisogno di una badante?", hanno chiesto per rompere il ghiaccio. Poi gli interrogativi si sono moltiplicati e nel frattempo le mani andavano alla ricerca del bottino: un Rolex scintillante, allacciato al polso sinistro dell'uomo. Un movimento lesto e il gioco è fatto. Poi la fuga dal parcheggio, onde evitare di essere rintracciate subito dalla vittima.

E' accaduto nel corso del mese di settembre, nel parcheggio sotterraneo di Piazza Europa, dove sono in funzione diverse telecamere che, infatti, hanno ripreso tutto.



E' grazie ai filmati che la Squadra mobile spezzina, insieme ai colleghi di Verona, sono arrivati all'identificazione di una delle due donne: si tratta di una romena di 29 anni, senza fissa dimora, con precedenti specifici che ricadono negli ultimi cinque anni. A confermare la sua identità c'è anche l'esito del riconoscimento fotografico eseguito dalla vittima del furto. Sono questi alcuni dei motivi che hanno spinto il gip Marinella Acerbi a emettere l'ordinanza di custodia cautelare in carcere per concorso in furto aggravato.