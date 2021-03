Autorizzazione decaduta, sequestrato distributore di carburante

La Spezia - Nel pomeriggio di ieri la Polizia locale della Spezia ha proceduto al sequestro amministrativo di un impianto stradale di distribuzione di carburante in Viale Fieschi. L’intervento è stato richiesto dagli uffici amministrativi del Comune della Spezia che, nei giorni scorsi, avevano notificato alla società di gestione petrolifera di riferimento un provvedimento di decadenza dell’autorizzazione all’esercizio, a causa del prolungarsi dell’inattività del distributore da oltre un anno. Il sequestro, in questi casi, è previsto dalla normativa regionale. Solamente negli ultimi giorni l’impianto era stato riattivato ma, a quel punto, l’autorizzazione era già stata revocata con provvedimento motivato. Per questa ragione sarà contestata alla società di gestione petrolifera anche una violazione amministrativa il cui importo può andare dagli 800 agli 8mila euro.