Autobus urta auto in sosta a Pegazzano, passeggeri illesi

La Spezia - Intervento della Polizia Locale della Spezia intorno a mezzogiorno in via Bartolomeo della Torre dove un autobus ha urtato cinque auto parcheggiate a bordo strada. Dopo aver effettuato la fermata al capolinea di Pegazzano infatti il conducente del mezzo ha perso il controllo colpendo le macchine. L'impatto non ha avuto alcuna conseguenza per gli occupanti dell'autobus che non hanno riportato ferite.