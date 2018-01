Autobus `unge` la strada, cade uno scooterista

La Spezia - Una scia oleosa da Viale San Bartolomeo fino a Via Veneto e uno scooterista ferito. E' quanto avvenuto in tarda mattinata alla Spezia a seguito di un guasto a bordo di mezzo Atc che da Lerici proseguiva verso il centro. Per dinamiche in fase di accertamento il mezzo ha cominciato a perdere la sostanza oleosa.

Nel tratto su Via Veneto a causa della copiosa perdita uno scooterista è scivolato. L'incidente non ha avuto conseguenze gravi e sui tratti di strada "unti" sono state inviate due pattuglie della Municipale per limitare i disagi alla viabilità mentre una terza ha rilevato il sinistro. Per pulire tutto hanno operato due mezzi appositi e in poche ore è tornato tutto alla normalità.