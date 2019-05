Autobus prende fuoco in viale San Bartolomeo

Un mezzo acquistato l'anno scorso ma con alle spalle nove anni di vita operativa.

La Spezia - Incendio a bordo di un autobus di linea in Viale San Bartolomeo questa sera alle 19.30. Per cause in fase di accertamento le fiamme si sono propagate a bordo del bus, Atc della linea L, dalla parte posteriore nel vano motore. Non ci sono stati feriti e la situazione ha richiesto il massiccio intervento di Vigili del Fuoco, Polizia, Carabinieri e Municipale.

Stando a quanto si apprende il mezzo aveva circa nove anni di età e l'anno scorso era stato acquistato ed era entrato a far parte del parco mezzi Atc.

L'incendio si è verificato all'angolo con Via Gianturco nel quartiere del Canaletto. Viste la dinamica e la situazione si pericolo il tratto è stato inibito al traffico per tutta la durata degli interventi.

Decine di persone si sono fermate sul posto per seguire in diretta gli sviluppi della vicenda.