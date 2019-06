Auto si ribalta sul raccordo all'uscita di Galleria Fresonara

La Spezia - Paura sul raccordo autostradale per un'automobile ribaltata all'uscita della Galleria Fresonara in direzione la Spezia. Per dinamiche in fase di accertamento, il mezzo uscito a pochi metri dall'uscita del tunnel si è ribaltato.

Erano passate da poco le 12.30 quando è scattato l'intervento dei soccorritori provenienti dalla Pubbica assistenza di Sarzana. A seguito dell'incidente una persona è finita in ospedale in codice giallo con alcuni traumi per poi essere accompagnata al Sant'Andrea.

Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco della Spezia e Sarzana che hanno provveduto a mettere in sicurezza il mezzo. Non si registrano persone incastrate all'interno dell'auto che alimentata a gpl necessitava una particolare messa in sicurezza.

Il traffico ha subito disagi per tutta la durata dell'intervento. Al termine della bonifica della strada e del mezzo è arrivato un carro attrezzi che lo ha rimosso dalla sede stradale.



(foto: repertorio)