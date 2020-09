La Spezia - Incidente stradale a Muggiano, all'altezza dei cantieri Baglietto. Per dinamiche in fase di accertamento un'auto si è ribaltata e sul posto sono arrivati la Croce rossa del Muggiano e la Polizia municipale della Spezia. La persona rimasta coinvolta è stata trasportata in codice giallo al Sant'Andrea della Spezia. Disagi al traffico per tutta la durata degli interventi.



(foto: repertorio)