Auto si ribalta a Pagliari, donna in codice rosso

La Spezia - Incidente stradale a Pagliari. Per dinamiche in fase di accertamento, poco prima delle 23, un'automobile condotta da una donna, si è ribaltata mentre procedeva sui tornanti.

Stando a quanto si apprende, uscendo di strada, l'auto avrebbe attraversato la boscaglia per poi atterrare con violenza alcuni metri sottostanti. La donna alla guida è rimasta bloccata all'interno. Due automobilisti di passaggio hanno dato l'allarme.

Sul posto sono arrivati i soccorritori, i carabinieri. I Vigili del fuoco hanno provveduto a estrarre l'autista dal mezzo rimasta sempre cosciente.

Alle 23.15 i pompieri erano ancora impegnati nell'intervento. La donna è stata presa in carico dalla Pubblica assistenza della Spezia e ricoverata in codice rosso.



