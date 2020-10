Auto senza guidatore attraversa il bosco, la recuperano i Vgili del fuoco

La Spezia - Un'auto senza freno a mano si è "avventurata" per trenta metri in un bosco a Suvero finendo poi in un mezzo ai rovi Ad assistere alla scena senza poter far nulla è un 50enne della zona che aveva appena parcheggiato l'auto non lontano dall'abitato di Suvero.

Qualcosa però è andato storto e non sarebbe nemmeno da escludere che il freno a mano non abbia retto e che quindi l'auto abbia cominciato la sua scorsa nel bosco, per fermarsi poi in mezzo ai rovi. L'auto è stata recuperata dai Vigili del fuoco di Brugnato che tramite un tirfor (paranco manuale) sono riusciti a trainarla e rimetterla sulla strada con qualche ammaccatura.