La Spezia - Paura questa mattina in Via Prosperi alla Spezia. Per dinamiche in fase di accertamento un'auomobile, a bordo della quale viaggiava una donna, è stata avvolta dalle fiamme. L'auomobilista ha fatto in tempo ad accorgersi che qualcosa non andava, quindi ha accostato. Pochi istanti dopo il mezzo era avvolto dalle fiamme e sono intervenuti i Vigili del Fuoco per spegnere il rogo. La donna non è rimasta ferita.



(foto: repertorio)