Auto finisce tra gli alberi dopo il tornante a Fossitermi

La Spezia - Incidente stradale poco prima delle 19 nel quartiere di Fossitermi. Per dinamiche in fase di accertamento un'utilitaria è uscita di strada tra Via Puccini e Via Pagella. L'auto è scivolata giù dalla parete per pochi metri. A frenare lo slittamento sono stati gli alberi presenti sulla parete che hanno evitato lo schianto sulle altre auto in sosta. Il conducente dell'auto è stato ricoverato in codice giallo all'ospedale Sant'Andrea della Spezia.

Sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco, la Polizia municipale, i soccorritori del 118 e la Pubblica assistenza della Spezia. Il tratto in questione ha già colto l'attenzione del Comitato Fossitermi che vorrebbe richiedere all'amministrazione di installare una recinzione in modo da evitare altri episodi di questo genere. Attualmente la zona è delimitata da un marciapiedi.