Auto distrutta dalle fiamme a Bolano

La Spezia - Nella tarda serata di oggi una squadra dei Vigili del Fuoco di La Spezia, per cause ancora in via di accertamento, è intervenuta nel Comune di Bolano in località "Piccarda" per l'incendio autovettura. Dalla sede Centrale di La Spezia è stata inviata una squadra di cinque unità VVF con APS (Auto Pompa Serbatoio), giunti sul posto, con l'ausilio di estinguente schiumogeno, hanno provveduto allo spegnimento delle fiamme che hanno coinvolto totalmente l'autovettura. Non risultano persone coinvolte nel sinistro.