Auto "abbandonate" in Piazza Cavour, arriva il carro attrezzi

La Spezia - Ore 6.11 del mattino. Gli operatori di Piazza Cavour montano i banchi con una sorpresa: un'auto parcheggiata in un'area dove non dovrebbe essere. Ed è così che per l'ennesimo sabato è partita una telefonata alle forze dell'ordine per cercare di liberare la zona il prima possibile.

Alle 6.27 l'auto era già stata rimossa ma le perplessità degli operatori del mercato, che sanno bene cosa siano la fatica e la "levataccia", restano. Già perché negli ultimi mesi è capitato spesso che qua e là trovassero automobili parcheggiate nelle postazioni dedicate al montaggio dei banchi.

Sul posto questa mattina sono arrivati la Polizia di Stato e un carro attrezzi, ma a sollevarsi è anche un altra questione: come mai le auto continuano a restare sotto le vele di Piazza Cavour anche quando non possono?

Si aprono diversi scenari: alcune auto sono dei turisti che non sanno i divieti della piazza, qualcuno si è "dimenticato" di aver parcheggiato in zona. Quel che è certo è che molti operatori lamentano l'assenza di una cartellonistica adeguata e che la situazione va avanti già da qualche tempo creando un bel po' di disagi a chi deve mettersi a lavorare di buon mattino.