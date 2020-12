Aumentano i ricoverati nello Spezzino, tre vittime al San Bartolomeo

La Spezia - Sale a 283 da inizio pandemia il numero di vittime da Covid negli ospedali spezzini. Il bollettino odierno sulla situazione della pandemia nella nostra Regione si aggiorna infatti con 21 nuovi decessi – registrati fra il 19 e il 23 dicembre – dei quali tre avvenuti al San Bartolomeo di Sarzana: un uomo di 58 anni e due donne di 89 e 96 anni.

A livello regionale i nuovi positivi, riscontrati con 3936 tamponi, oggi sono così distribuiti: 32 in Asl1, 57 in Asl2, 85 nel genovese e 54 in Asl 5. Sempre nella nostra provincia sale di 5 unità il numero degli ospedalizzati che sono oggi 106 dei quali cinque in terapia intensiva. Dato che a livello ligure arriva a 753 con 64 persone in terapia intensiva. I casi totali sono invece 7.118 (1.141 nello Spezzino) mentre i nuovi guariti sono 572 su un totale da inizio pandemia di 48.261. Infine sono 5.988 i soggetti in sorveglianza attiva, 698 dei quali in Asl5.