Aumentano ancora i nuovi positivi, l'Asl5 ne conta 13 nelle ultime ventiquattro ore

La Spezia - Sono 37 i nuovi positivi in Liguria, secondo i dati trasmessi da Alisa al ministero nelle ultime ventiquattro ore. L'Asl5 è quella che ne conta di più: ben 13. E sempre per quanto riguarda l'estremo levante ligure, si registra il più alto numero di ospedalizzati della Regione: fra Sant'Andrea e San Bartolomeo, con due ricoveri in più, si è raggiunta quota 10 mentre sono 412 le sorveglianze attive.



Questo il dettaglio:



- 5 Asl1 di cui:

2 contatti di caso

2 rientri da altre regioni

1 rientro viaggio estero



- 2 Asl2 (rientro viaggio estero)



- 17 Asl3 di cui:

3 contatti di caso

1 rientro da altra regione

12 attività di screening

1 Rsa



- 13 Asl5 di cui:

9 contatti di caso

1 rientro da altra regione

3 attività di screening



Si precisa che la specificazione della Asl sopra, non è riferita alla residenza delle persone bensì alla sede territoriale dei laboratori dove è stato refertato il tampone.