Aulla, tutto pronto per la seconda giornata dello sport

La Spezia - E' in arrivo la 2^ giornata dello Sport organizzata dalla "Consulta dello Sport" di Aulla in collaborazione con l'amministrazione comunale.

Dopo il successo della scorsa edizione, anche quest'anno sarà possibile scoprire le offerte delle palestre e delle associazioni sportive che operano sul territorio aullese e lunigianese, accedendo a prove gratuite di numerose discipline.

L'appuntamento è per il 21 settembre dalle ore 17 per le strade della città, che saranno letteralmente invase da sportivi e da tutti coloro che si vogliono mettere alla prova in vista dell'inverno. Sarà possibile mangiare presso esercizi e stand gastronomici locali.

I minorenni dovranno essere dotati di braccialetto (in omaggio) presso gli infopoint per poter accedere alle prove.