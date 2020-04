Auguri dal balcone per il partigiano William

La Spezia - Domenica diversa in Via Prione. Ieri pomeriggio i condomini di un palazzo del centro si sono affacciati alla finestra per fare gli auguri di buon compleanno a una figura storica della Resistenza: il partigiano William nome di battaglia di Umberto Bellavigna che ha compiuto 92 anni.

Un compleanno diverso in piena quarantena scandito però dall'affetto dei vicini di casa e degli altri condomini del palazzo che si sono uniti per cantare "Bella ciao", l'inno di Mameli e poi "Tanti auguri a te". Il video è stato pubblicato sul social network Facebook e nella pagina "Seimila sardine La Spezia". Anche una pattuglia della Municipale ha voluto rendere omaggio al partigiano suonando le sirene. Lui ha ringraziato commosso. In breve tempo l'episodio, riportato anche dall'Ansa, di ieri pomeriggio è diventato virale, a pochi giorni dal 75esimo anniversario della Liberazione.