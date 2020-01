Attraversa i binari e viene investito, 81enne muore a Ca' di Boschetti

Proseguono gli accertamenti, per la Polizia non sarebbe da escludere un incauto attraversamento.

La Spezia - E' un ottantunenne spezzino la persona investita questa mattina sui binari nei pressi della stazione ferroviaria di Ca' di Boschetti. Stando a quanto si apprende dalla Polizia di Stato l'anziano potrebbe essere rimasto travolto dal convoglio per cause accidentali ma sono necessari ulteriori accertamenti.

L'uomo, residente nella zona delle Pianazze, aveva difficoltà a muoversi e si aiutava con delle stampelle. Per la Polizia di Stato non sarebbe da escludere l'ipotesi dell'attraversamento incauto, reso ancor più complicato dalle difficoltà motorie. Il treno lo ha travolto e quindi ucciso.

L'episodio risale a questa mattina alle 10 circa e per questo motivo è stata necessaria la sospensione della circolazione ferroviaria per tutti gli interventi di rito dell'Autorità giudiziaria e delle forze dell'ordine.