Atti vandalici a Sarzana, guai per una donna

La Spezia - L'hanno pizzicata mentre danneggiava una serie di auto a Sarzana. Sono stati gli agenti della Polizia di stato, del Comissariato di Sarzana a condurre l'indagine. I danneggiamenti risalgono alla notte di domenica 9 agosto scorso quando la Centrale Operativa della Questura inviava una pattuglia in servizio di controllo del territorio in via Paganino a Sarzana, per gli atti che stava compiendo la donna. Quest’ultima veniva immediatamente rintracciata e fermata, compiutamente identificata in una sarzanese trentasettenne, peraltro già nota al personale del Commissariato per i numerosi pregiudizi di Polizia. La dinamica era però tutta da ricostruire e dimostrare.

La donna, che al momento del controllo si trovava in evidente stato di alterazione psicofisica e motoria e pronunciava frasi sconnesse, alla vista della volante si dava a precipitosa fuga, inciampando e rovinando a terra, procurandosi alcune escoriazioni.

Da subito gli agenti della volante si prodigavano per prestarle soccorso, richiedendo altresì l’invio di un’ambulanza del 118 che la trasportava presso il locale pronto soccorso, dove il medico di guardia ne disponeva il ricovero in osservazione.

A seguito delle indagini espletate dal personale del Commissariato di P.S. di Sarzana, che si sono avvalsi di rilievi, dichiarazioni testimoniali ed individuazioni fotografiche, la donna negli scorsi giorni veniva segnalata all’Autorità giudiziaria in stato di libertà per il reato di danneggiamento perpetrato il 9 scorso, avendo divelto numerosi specchietti retrovisori da 3 auto in sosta sulla pubblica via.