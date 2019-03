Atti osceni in un negozio di intimo, uomo denunciato

Sorpreso in atteggiamento equivoco in camerino

La Spezia - I Carabinieri della Compagnia della Spezia hanno denunciato, per atti osceni, un 32enne domiciliato in città. I militari sono intervenuti sabato sera presso un negozio di intimo ubicato nella galleria commerciale delle Terrazze, chiamati da una commessa: l’uomo, entrato in camerino per provare un pigiama, aveva chiamato la donna chiedendo di provarne anche un altro ma, allorché questa si era avvicinata, le era apparso completamente nudo ed in stato di evidente eccitazione. Immediata la reazione della donna, che non ha ovviamente gradito lo spettacolo di cui è stata suo malgrado testimone, con la richiesta di intervento al 112. Sono in corso ulteriori indagini per approfondire se il responsabile dell’episodio possa essere stato protagonista di fatti simili.