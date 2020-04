Atti di violenza nell'affittacamere aperto nonostante il divieto

La Spezia - Un affittacamere aperto nonostante il divieto e un giovane autore di aggressioni nei confronti della fidanzata. Il secondo porta gli agenti dell'Anticrimine della Questura della Spezia a scoprire il primo. Tutto ha inizio alla fine dello scorso, mentre un 22enne originario del Senegal soggiornava presso una struttura ricettiva della Spezia. L'8 aprile riceveva un ammonimento da parte del questore per violenza domestica nei confronti della compagna, episodi segnalati dall'autorità giudiziaria.

Sottrattosi ai controlli, l'africano è stato però fermato pochi giorni dopo a Genova presso la stazione Brignole nell'ambito dei controlli per verificare il rispetto delle norme anticontagio. Accompagnato negli uffici Polfer, gli agenti hanno provveduto a dare esecuzione alla misura emessa dal questore spezzino il 3 aprile nei suoi confronti. Lo straniero risultava peraltro gravato da precedenti penali in materia di stupefacenti e di polizia per furto.

Nel frattempo il personale della squadra amministrativa, sempre alla Spezia, si dedicava a svolgere alcune verifiche amministrative a carico della struttura ricettiva già tirata in ballo. Accertamenti che hanno portato alla denuncia del titolare dell’affittacamere per aver omesso di comunicare alla questura i nominativi degli alloggiati. L'imprenditore è stato anche sanzionato per l’inosservanza delle disposizioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 in relazione alla mancata chiusura della struttura. Lo stesso è risultato aver svolto l’attività in palese contrasto con le misure di interdizione delle attività disposte a tutela della salute pubblica.