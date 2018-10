Attese altre piogge, allerta arancione prorogata sino alle 20

La Protezione civile regionale ha modificato il livello di allertamento per temporali. Dalle 20 alle 22 si scenderà all'allerta gialla.

La Spezia - Il servizio di Protezione civile della Regione Liguria ha prorogato lo stato di allerta arancione fino alle 20 di oggi, giovedì 11 ottobre. L’allerta scenderà a gialla dalle 20 alle ore 22



Il dettaglio



ZONA A (BACINI PICCOLI) ROSSA FINO ALLE 15, POI ARANCIONE FINO ALLE 18.00, POI GIALLA FINO ALLE 22.00 DI OGGI GIOVEDI' 11 OTTOBRE



ZONA A (BACINI MEDI E GRANDI): ROSSA FINO ALLE 15, POI ARANCIONE FINO ALLE 22, POI GIALLA FINO ALLE 23.59 DI OGGI GIOVEDI' 11 OTTOBRE



ZONA B: ARANCIONE FINO ALLE 20, GIALLA FINO ALLE 22 DI OGGI GIOVEDI' 11 OTTOBRE



ZONA C (BACINI MEDI E PICCOLI): ARANCIONE FINO ALLE 20, GIALLA FINO ALLE 22 DI OGGI GIOVEDI' 11 OTTOBRE



ZONA C (BACINI GRANDI): GIALLA FINO ALLE 20 DI OGGI GIOVEDI' 11 OTTOBRE



ZONA D (BACINI PICCOLI): ARANCIONE FINO ALLE 20, GIALLA FINO ALLE 22 DI OGGI GIOVEDI' 11 OTTOBRE.



ZONA D (BACINI MEDI E GRANDI): ARANCIONE FINO ALLE 22, POI GIALLA FINO ALLE 23.59 DI OGGI GIOVEDI' 11 OTTOBRE



ZONA E (BACINI PICCOLI E MEDI): ARANCIONE FINO ALLE 20, GIALLA FINO ALLE 22 DI OGGI GIOVEDI' 11 OTTOBRE



ZONA E(BACINI GRANDI): GIALLA FINO ALLE 20 DI OGGI GIOVEDI' 11 OTTOBRE



Questa la suddivisione in zone del territorio regionale:



A: Lungo la costa da Ventimiglia fino a Noli, l’intera provincia di Imperia, la valle del Centa



B: Lungo la costa da Spotorno a Camogli comprese, Val Polcevera e Alta Val Bisagno



C: Lungo la costa da Portofino fino al confine con la Toscana, tutta la provincia della Spezia, Valfontanabuona e Valle Sturla



D: Valle Stura ed entroterra savonese fino alla Val Bormida



E: Valle Scrivia, Val d'Aveto e Val Trebbia



LA SITUAZIONE: Durante la notte la Liguria è stata interessata da un'intensa perturbazione con precipitazioni diffuse in particolare sul Ponente della regione, dove le correnti da Sud-Est hanno concentrato l'umidità specialmente a ridosso dei rilievi. Dopo una prima fase temporalesca (Le Manie – Finale 61 mm/1h), le precipitazioni sono state a carattere diffuso, con una linea di convergenza che a partire dalle 10 di questa mattina si è fermata sull’entroterra savonese: qui le intensità orarie più forti (Santuario di Savona 81 mm, Lavagnola 69.8, Colle del Melogno 68.2, Colle di Cadibona 58.6, Alpicella 57, Montenotte Inferiore 54.8, Castelvecchio di Rocca Verbena 52.6). A seguito di queste piogge si sono innalzati i bacini maggiormente interessati, in particolare Letimbro, Sansobbia, Bormida, Centa, Neva, Pogli e Arroscia.



Molto elevate le cumulate complessive dell’evento, che alle 12.45 sono: Colle del Melogno 277 (SV), Monte Settepani (SV) 242, Ranzo (IM) 224, Mallare (SV) 193, Colle di Nava (IM) 188, Santuario di Savona (SV)170,



Nelle prossime ore continueranno i fenomeni meteo, che potranno estendersi su tutto il territorio regionale.



Ecco, dunque, l’avviso meteorologico emesso per la giornata di oggi e per le due successive con i fenomeni previsti:



OGGI, GIOVEDI’ 11 OTTOBRE: Precipitazioni diffuse di intensità fino a forte su ABD con cumulate elevate, fino a moderate su CE con cumulate anche significative. Condizioni di instabilità mantengono un'alta probabilità di rovesci o temporali forti, organizzati e localmente persistenti. Fino a metà giornata venti forti da Sud-Est su C e sulla parte centroorientale di B; segue un progressivo ingresso venti da Nord, fino a forti anche rafficati su AB. Mare molto mosso su A e sulla parte occidentale di B.



DOMANI, VENERDI’ 12 OTTOBRE: Nelle prime ore della giornata possibili locali fenomeni precipitativi residui, anche a carattere di rovescio al più moderato, più probabili su BCE. Venti settentrionali fino a forti su AB in rapida attenuazione in mattinata.



DOPODOMANI, SABATO 13 OTTOBRE: Venti da Nord, Nord-Est fino a moderati con locali rinforzi intorno ai 40-50 km/h a Ponente.



La Sala Operativa Regionale resterà aperta per tutta la durata dell’allerta.



In caso di eventi intensi, durante l’allerta sarà pubblicato il monitoraggio sul sitowww.allertaliguria.gov.it, inviato anche tramite twitter (segui @ARPAL_rischiome).



Sulla pagina www.facebook.com\ArpaLiguria post con immagini, grafici e dati.



Sarà possibile seguire tutti gli aggiornamento sul sito: www.allertaliguria.gov.it.