Assalto a un bar del centro. Brogi: "Serve riforma penale". Il comitato: "Più forze dell'ordine"

La Spezia - "Imbecilli che compiono atti di danneggiamento, siete la rovina di tutti. Vergognatevi vandali e criminali. Ci vogliono norme serie e severe per questi comportamenti, basta tolleranza, sì alla riforma del diritto penale, bisogna ripensarlo e riadattarlo ai tempi di oggi". Così l'assessore al Commercio, Lorenzo Brogi, commenta su Facebook la notizia della rottura di alcune vetrine e del furto di un registratore di cassa avvenuti nel corso della notte scorsa nel centro cittadino.



L'accaduto ha portato anche il comitato del centro storico a intervenire pubblicamente con una nota.

Il comitato oltre ad esprimere la sua solidarietà, ricorda che "da anni lotta e ribadisce alle istituzioni cittadine la necessità di maggiori controlli notturni nelle vie pedonali oppure di controlli eseguiti con strategie diverse. Più volte abbiamo incontrato tutte le istituzioni , fatto petizioni con quasi 900 firme, gridando a gran voce che, se gli interventi non fossero stati più incisivi e capillari, si sarebbe imboccata una via di degrado senza più ritorno. Ed eccoci qui. Un altro fattaccio che si somma con gli altri (anche se diverso per tipologia) e sottolinea una realtà notturna di disagio grave con evidente percezione di acuita insicurezza da parte dei cittadini tutti. Chiediamo presenze fisse o più continue di forze dell’ordine di notte nel centro storico".