Asfaltature e messa in sicurezza, lavori sulle provinciali

La Spezia - Procedono, secondo il piano di intervento previsto, grazie anche alle buone condizioni meteo di questo periodo che hanno garantito di poter lavorare senza interruzioni, le attività di asfaltatura e riqualificazione del manto stradale programmate dalla Provincia della Spezia lungo tutta la rete viaria di competenza (si tratta di un patrimonio di circa 550 Km di strade). Negli ultimi giorni il servizio tecnico della Provincia ha riaperto il cantiere mobile nella zona della Valdurasca, dopo aver chiuso le attività nell’area di Pignone. Quella in corso è la prosecuzione della programmazione delle opere manutentive previste, iniziata lo scorso anno ed in regolare corso di sviluppo. Negli scorsi giorni si è così chiuso il ciclo di asfaltatura lungo la Strada Provinciale n.38 tra Pignone e Soviore, dove erano previsti interventi per la riqualificazione del fondo stradale e la riasfaltatura di tutti i tratti evidenziati da problematiche o danneggiamenti.



Quindi, in queste ore, il cantiere si è spostato ed è in corso l’intervento lungo la Strada Provinciale n.15, in Valdurasca. In questo contesto si asfalteranno anche i tratti a partire dalla località Ghiaccio verso Pian di Follo, interessando quindi i territori dei comuni della Spezia e di Follo. Conclusa la fase in atto, si proseguirà con la regolare programmazione degli interventi secondo il crono programma sviluppato dai tecnici. Un intervento generale di messa in sicurezza e manutenzione che riguarda, secondo una programmazione a lungo termine, l’intera provincia spezzina attraverso opere puntuali. Queste opere viaggiano in parallelo con il programma di messa in sicurezza delle infrastrutture, ad esempio i lavori di verifica o gli altri interventi ai ponti, e con il potenziamento della rete viaria, in primis il nuovo ponte di Ceparana ed il conseguente raccordo.