Asfaltature d'urgenza per Viale Italia. Per l'apertura totale bisogna aspettare

La Spezia - E' previsto un cronoprogramma per ampliare le corsie disponibili di Viale Italia dopo la rottura di una condotta dell'acqua (leggi qui). La riapertura integrale però potrebbe arrivare entro la giornata di domani. A precisarlo una nota del Comune della Spezia che specifica anche che è in corso un ripristino provvisorio: intorno alle 13 dovrebbe essere possibile riaprire almeno due corsie su quattro per cui la circolazione dovrebbe riprendere seppure con restringimento carreggiata e quindi con rallentamenti.

Inoltre, la viabilità è regolamentata anche a spot in base a dove si congestiona maggiormente il traffico. Le corsie riapriranno in base alla prosecuzione dei lavori. Vista la situazione è stata anche abrogata la Ztl fino al termine dei disservizi. E' suggerito l'utilizzo della variante Aurelia.

I disagi sono cominciati questa mattina sul lato destro Viale Italia, all'altezza dei giardini in linea con il monumento della Resistenza, alle 5 quando si è verificata la rottura di una condotta, di ghisa, di medio diametro della distribuzione dell'acquedotto spezzino.

Acam ha provveduto con la chiusura delle valvole prima e dopo la fuori uscita d'acqua che però ha provocato il sollevamento dell'asfalto e di conseguenza la chiusura del Viale, attualmente parziale.

I lavori per il ripristino della condotta sono ancora in corso, mentre sulla strada permane il cantiere transennato sul quale proseguono i lavori e le asfaltature d'urgenza. Nella foto, scattata poche ore fa, la voragine che ma mandato in tilt la viabilità spezzina.