Ascia, coltello e minacce alla ex. Arrestato

Pura nel quartiere del Canaletto. A finire in manette è un 50enne. Già nel mattino un primo episodio violento.

La Spezia - Con un'ascia aveva spaccato numerosi oggetti a casa della ex compagna. Nel tardo pomeriggio sono dovuti intervenire i carabinieri perché la furia di un 50enne, italiano residente in provincia, non si era placata.



Una storia di violenza e maltrattamenti che ha fatto scattare le manette ai polsi dell'uomo. Quest'ultimo, dopo le 18, è stato trovato sul pianerottolo davanti alla porta della ex compagna armato di coltello. Una situazione ad alta tensione che solo gli uomini dell'Arma hanno potuto placare riuscendo a disarmare il 50enne.



Nelle ore precedenti si era introdotto a casa della ex e con un'ascia e il coltello aveva distrutto alcuni oggetti presenti nell'abitazione. Pesanti le accuse nei suoi confronti: maltrattamenti in famiglia, violazione di domicilio aggravata, resistenza a pubblico ufficiale e porto di armi od oggetti atti ad offendere.