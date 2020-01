Artigianato turco verso il Canada come Made in Italy

Non per i doganieri spezzini che, insieme alla Finanza, hanno sequestrato oltre mille piatti in partenza per il ricco mercato del nordamerica. Denunciato l'importatore.

La Spezia - Quegli oggetti di falso Made in Italy non raggiungeranno il ricco mercato nordamericano. I funzionari spezzino delle Doganehanno sequestrato, con la collaborazione della Guardia di Finanza, 1.016 vassoi di vetro per i quali è stata accertata una falsa indicazione di origine italiana. Un'ispezione su un groupage destinato in Canada ha rivelato come la merce, che portava una colorato cartellino con la scritta "Made in Italy" e accompagnata dall'indicazione che il prodotto era stato dipinto in Italia, erano in verità stati prodotti altrove.

Le indagini portate avanti dai doganieri hanno svelato come quei piatti fossero realizzati con beni della stessa voce doganale di origine turca e portoghese e ccome le successive lavorazioni effettuate in Italia dall’esportatore non bastassero a conferire il carattere di "italiane". L’importatore è stato denunciato presso Procura della Repubblica per la "fallace indicazione nell'uso del marchio" mentre la merce, su disposizione della magistratura, è stata successivamente dissequestrata e rilasciata. Ovviamente non prima di aver rimosso le etichette sulla quale era stata apposta la falsa indicazione di origine.