Arrivano le telecamere, aumentano però i furti e gli abbandoni delle auto

Il comandante Pagliai ha elencato tutti i provvedimenti messi in campo negli ultimi mesi. Il sindaco ha annunciato una serie di novità sulle telecamere e la nuova sede della Polizia locale.

La Spezia - Due telecamere a Fossitermi. E poi altri occhi elettronici dal Palco della musica e Piazza Garibaldi, poi a Fossamastra in Via Carducci, Viale San Bartolomeo e un'integrazione delle telecamere presenti nell'Umbertino. E il monitoraggio passerebbe dalla centrale della Municipale. Questo il piano dell'amministrazione per le installazioni che contribuiranno a monitorare meglio al città e allo stesso tempo di controllare più vetture in entrata e in uscita. L'iter è partito in tutti i sensi anche se mancano le ultime conferme e darne l'annuncio sono stati il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini, il comandante della Polizia municipale Alberto Pagliai in una commissione che si è tenuta in serata e nel corso della quale è stato fatto il punto-sicurezza. Il sindaco Peracchini ha anche ricordato che per il Corpo della Municipale proseguono i ragionamenti per l'individuazione di una nuova sede.



Nel corso della commissione sono stati elencati i risultati e i vari provvedimenti che verranno messi in campo da qui all'imminente Notte Bianca di San Giuseppe per la quale è stato confermato anche il divieto assoluto dell'alcol in vetro a partire dalle 21 del 17 marzo.

Sulla lotta all'abusivismo, con un ritorno veloce alle sanzioni ai mininimarket dei quali si era già discusso nei giorni scorsi (clicca qui) , il comandante Pagliai ha elencato alcuni numeri sui provvedimenti.

"Sono stati fatti 22 daspo urbani - ha sottolineato - e grazie alle nuove pattuglie abbiamo stanato due situazioni di occupazione abusiva di ruderi e caseggiati a Pagliari e Pegazzano. Anche dal fronte della sicurezza alimentare grazie a due accordi firmati con il Comune e l'Igiene alimentare dell'Asl siamo arrivati a sequestrare oltre 40 chilogrammi tra prodotti scaduti e non rintracciabili. Questo dimostra che un attento monitoraggio del territorio porta a determinati risultati, ognuno rimanendo nel proprio settore".



Via dei Mille. Al termine dei risultati sono arrivate le domande dei consiglieri. Patrizia Saccone ha chiesto lumi riguardo a Via Dei Mille, a seguito dei recenti investimenti dei quali uno mortale, e se ci sono provvedimenti in cantiere.

"Al momento - ha risposto il comandante Pagliai - a livello statistico quella via non rappresenta una criticità. Ovviamente ci sono stati episodi tragici, sui quali abbiamo indagato e individuato il colpevole, ma al momento non sono previsti cambiamenti. Chiaramente, se dovesse diventare un problema si può ipotizzare anche l'eventuale pedonalizzazione".



Le auto rubate e abbandonate. Il commissario Del Turco ha fatto riferimento all'attualità chiedendo un punto della situazione riguardo alle automobili abbandonate in città. Il comandante Pagliai ha fornito anche un "profilo" dei responsabili.

"Il fenomeno dei furti d'auto è in aumento alla Spezia - ha detto - e la conferma arriva anche dalla questura. Noi, ogni anno recuperiamo almeno un centinaio d'auto per la gioia dei proprietari. Ma il vero 'cancro' è l'abbandono. Nel corso delle nostre verifiche abbiamo scoperto che a volte sono persone che non possono sostenere i costi di demolizione, in altri casi si tratta di cittadini stranieri per lo più tunisini e marocchini, che tornano nel loro paese d'origine e abbandonano i mezzi che rappresentano un costo".