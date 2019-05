Arrivano le nuvole, cielo variabile al pomeriggio

La Spezia - Una saccatura atlantica in avvicinamento determina l'instaurarsi di un flusso umido sudorientale sulla Liguria con conseguenti addensamenti nei bassi strati più compatti ed estesi sul settore centrale, dove sono possibili deboli piovaschi sparsi; dal pomeriggio condizioni d'instabilità con possibili rovesci o temporali fino a moderati nell'interno di Ponente, in possibile spostamento in serata anche sul Centro-Levante.



Sulla costa la giornata di oggi sarà caratterizzata al mattino da nuvolosità variabile, al pomeriggio a variabilità mentre l'umidità sarà su valori alti. I venti soffieranno meridionali tra deboli e moderati al mattino in progressivo rinforzo fino a generalmente moderati al pomeriggio sulla costa con raffiche fino a 50 km/h, forti sui rilievi centrali con raffiche fino a 80 km/h. Il mare sarà poco mosso al mattino, in aumento a mosso a partire da Ponente nel pomeriggio.



Le temperature oscilleranno tra una minima di 11 gradi e una massima di 16 gradi.