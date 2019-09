Arresto in scalinata San Giorgio dopo un inseguimento notturno

La Spezia - Stavano setacciando con discrezione l'area sovrastante il centro della città e non è certo una novità visti i ripetuti episodi dei mesi scorsi e le relative contromisure messe in atto. E così, personale in borghese del reparto sicurezza della Polizia Locale spezzina effettuava nella notte appena trascorsa un mirato controllo al parco delle Clarisse e nelle adiacenze, su richiesta dell'assessore alla Sicurezza Gianmarco Medusei che aveva ricevuto, ancora una volta, segnalazioni su presenze sospette in quest'area. Gli agenti hanno notato un cittadino extracomunitario che si aggirava per la vicina scalinata San Giorgio corrispondendo nei tratti somatici alla descrizione fatta da residenti della zona agli agenti stessi di persone dedite allo spaccio e provvedevano a fermalo per l'identificazione.



L'uomo, alla vista alla richiesta dei documenti reagiva con violenza spintonandoli e dandosi alla fuga. Ne è nato un inseguimento a piedi lungo via XXVII Marzo nel corso del quale l'uomo si liberava di due involucri contenenti dosi di stupefacente, subito raccolti dagli inseguitori. E' stato raggiunto poco più tardi dopo un'ulteriore colluttazione durante la quale un'agente veniva ripetutamente percosso sino alla completa immobilizzazione del fuggitivo poi portato alla caserma di Via Lamarmora per l'identificazione. L'uomo, che in realtà era un ragazzo di 22 anni di nazionalità marocchina, era clandestino sul territorio nazionale. Una volta perquisito è emerso fra le due disponibilità anche un bilancino elettronico di precisione utile alla pesatura delle dosi oggetto di sequestro penale unitamente alla sostanza stupefacente. Del fatto veniva informato il pm di turno e veniva tratto in arresto per i reati di resistenza e violenza a pubblico ufficiale nonché per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spacco e violazione delle norme sull' immigrazione. Nella giornata odierna l'arrestato sarà sottoposto al giudizio per direttissima.