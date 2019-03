Arresto cardiaco mentre gioca a calcio. Prognosi riservata per un 33enne

Il giovane è stato ricoverato d'urgenza al Sant'Andrea della Spezia. Si è accasciato a terra all'improvviso.

La Spezia - Si è accasciato davanti agli amici del calcetto all'improvviso. Adesso, un 33enne, è in prognosi riservata al Sant'Andrea della Spezia per un arresto cardiaco. Il malore lo ha colto ieri sera, alle 20, mentre si trovava al campetto sportivo di Viale Alpi nel quartiere di Rebocco.

Qualche calcio al pallone e poi il buio. Il 33enne si è accasciato a terra e come hanno specificato è andato in arresto cardio respiratorio.



Gli amici del campo si sono prodigati a chiamare i soccorsi e in pochi minuti è arrivata l'automedica Delta 1 con medico, infermierie e l'ambulanza della Pubblica assistenza della Spezia. Sono state praticate manovre rianimatorie avanzate da parte del personale sanitario di Delta che hanno portato a una ripresa del battito cardiaco per cui il paziente è stato trasportato in codice rosso in Pronto Soccorso Ospedale Sant'Andrea della Spezia.