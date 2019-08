Arresti domiciliari e braccialetto elettronico per uno stalker

La Spezia - A seguito di ordinanza del gip del Tribunale della Spezia Marta Perazzo, su richiesta del Pubblico Ministero Maria Pia Simonetti, ieri sera agenti del nucleo di polizia giudiziaria della Polizia Municipale della Spezia hanno dato esecuzione a misura cautelare di arresti domiciliari presso la propria abitazione con applicazione del braccialetto elettronico nei confronti di un trentatreenne spezzino accusato di atti persecutori e lesioni personali nei confronti di una giovane ventottenne anch'essa residente in città. Il legame sentimentale tra i due giovani risaliva a circa un anno fa peraltro con alterne vicende sino a che circa sei mesi or sono la ragazza aveva posto fine a tale relazione. Da ciò la reazione del giovane che in diverse circostanze aveva inviato messaggi whatsapp ritenuti mortificanti per la ragazza. Ha poi pensato bene di imbrattare pure l'automobile.



Nonostante questo, due mesi fa, tra i due giovani c'era stato un riavvicinamento. L'escalation dello stolkeraggio vero e proprio ha avuto inizio soltanto alla fine di luglio quando il giovane, appreso dalla ragazza che non intendeva ritornare con lui, provvedeva ad insultarla ed intimorirla con varie azioni, non ultima la costante permanenza sotto la casa di lei guardando verso le finestre dell'abitazione. Non solo, attesa la donna sotto casa nei giorni scorsi, la spintonava spegnendole sul petto una sigaretta e spingendola contro il cancello di un'area verde posta nelle vicinanze dell'abitazione. A ciò faceva seguito un vero e proprio bombardamento di messaggi telefonici dal contenuto offensivo e violento con il fondato sospetto che ciò fosse prodromico ad ulteriori atti lesivi verso la ragazza.



La stessa, comprensibilmente intimorita, sporgeva denunce al nucleo di polizia giudiziaria della Polizia Municipale che dell'atto, visti i preoccupanti contenuti, rendeva celermente edotta la Procura della Repubblica mentre gli atti persecutori avevano ulteriore prosecuzione in particolare con centinaia di messaggi telefonici. Da ciò il provvedimento emesso dal gip cui la Polizia Municipale ha dato esecuzione. Su disposizione del pm Dott.ssa Simonetti, gli agenti del Comando di Via Lamarmora hanno altresì perquisito l'autovettura del giovane cui è stata applicata la misura cautelare, rinvenendo un taglierino affilato (cutter) e una bottiglia di candeggina. Per il giovane è stato disposto anche il divieto di contatti con persone diverse dai familiari conviventi e di non allontanarsi da domicilio senza autorizzazione dell'Autorità Giudiziaria.