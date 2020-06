Arrestato l'autore dell'accoltellamento in piazza Brin

La Spezia - E' stato arrestato nella tarda serata di ieri lo spezzino di 57 anni ritenuto l'autore delle coltellate inferte con un coltello venerdì ad un altro concittadino quarantunenne. Il fermo è stato effettuato dai Carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della Spezia che sono riusciti a ricostruire l'episodio raccogliendo gravi indizi a carico dell'uomo. Questi hanno permesso al Pm Elisa Lois, titolare dell'indagine di presentare al Gip una richiesta di custodia cautelare in carcere accolta ed emessa con un urgenza.



Le indagini degli inquirenti continuano comunque per chiarire se l'arrestato abbia inseguito e ferito il contendente in seguito al diverbio o se prima abbia recuperato l'arma usata poi per ferire l'avversario. Quest'ultimo, dopo la prima discussione, intuendo la volontà di riscatto della controparte, è entrato in un negozio di Piazza Brin dove è stato raggiunto e colpito con tre fendenti.



La dinamica degli eventi è stata ricostruita dai militari grazie all'ausilio di telecamere di video sorveglianza presenti nella zona. Al momento al responsabile dell'aggressione sono stati contestati i reati di tentato omicidio aggravato e porto illegale di armi od oggetti atti ad offendere. Rintracciato dai Carabinieri presso la sua abitazione, è stato arrestato e portato in carcere a Villa Andreino dove nei prossimi giorni si terrà l'interrogatorio di garanzia.

Restano invece gravi ma stabili le condizioni del ferito tutt'ora ricoverato presso l'ospedale Sant'Andrea.