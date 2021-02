Arraffano merendine e liquori, minorenni segnalati alla Procura dei minori e ai servizi sociali

La Spezia - Hanno rubato merendine e liquori da un supermercato in città. A finire nei guai sono quattro ragazzi minorenni, tra i 14 e i 17 anni,a metterli nei guai sono stati il personale del supermercato e i carabinieri.

L'episodio risale alla giornata di ieri quando il gruppo poco prima si è infatti impossessato, dagli scaffali, di una bottiglia di liquore e di alcune merendine per poi provare a dileguarsi senza pagare.

Uno di loro era stato fermato dal personale del supermercato e gli altri tre, attardatisi ad aspettare il compagno che avevano perso di vista, sono stati bloccati dalla gazzella dei Carabinieri intervenuta sul posto. Anziché andare a consumare la loro merenda a base di alcool e snack, i quattro hanno così concluso il loro pomeriggio in caserma.

Dopo aver recuperato e restituito la merce al negozio, del valore di poche decine di euro, i Carabinieri hanno poi contattato i genitori dei ragazzi e li hanno loro affidati.

I quattro, oltre alla segnalazione per furto alla Procura per i minorenni, saranno segnalati anche ai servizi sociali del Comune della Spezia.

Nel frattempo i militari hanno acquisito i filmati del sistema di videosorveglianza del negozio.