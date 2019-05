Armi saudite, possibile imbarco alla Spezia

Genova si infiamma per l'arrivo della Bahri Yanbu. Intanto i cannoni destinati alla penisola araba potrebbero arrivare via treno sul Golfo.

La Spezia - A fare muro adesso sono i portuali genovesi, ma la grana potrebbe toccare prossimamente anche i loro colleghi dello scalo spezzino. Pomo della discordia è un contestato carico bellico diretto in Arabia Saudita. A portarne il peso è la nave saudita Bahri Yanbu, salpata a inizio aprile dagli States. Il 4 maggio, secondo fonti della società civile, ha imbarcato ad Anversa alcuni container di munizioni. L’8 maggio avrebbe dovuto entrare nel porto di Le Havre per caricare 8 cannoni semoventi Caesar da 155 mm prodotti da Nexter, ma ha dovuto rinunciarvi per la mobilitazione dei gruppi francesi di attivisti dei diritti umani, contrari alla vendita di armi che potrebbero essere impiegate nella guerra in Yemen. Si è quindi diretta verso il porto spagnolo di Santander, dove è giunta per uno scalo non previsto, forse per aggirare l’azione legale avviata dagli attivisti francesi. Anche in Spagna non è mancata la mobilitazione di varie associazioni della società civile – tra cui Amnesty International, Oxfam, Grenpeace, Fundipau –, che si sono appellate alle autorità spagnole.



Domani, lunedì 20 maggio, la Bahri Yanbu è attesa a Genova, dove avrebbe già dovuto fare scalo nel corso del fine settimana, ma le operazioni sono state ritardate dalla mobilitazione dei camalli che, raccolta e animata dalla Cgil, si è poi allargata a macchia d'olio coinvolgendo altre realtà di spirito pacifista. “Resteremo vigili e al fianco dei lavoratori portuali di Genova affinché nessuno utilizzi i nostri porti per alimentare conflitti armati che violano i diritti umani”, ha spiegato per Fit Cgil Natale Colombo, con un chiaro riferimento al conflitto saudita-yemenita. Domani, quando la Yanbu arriverà al porto di Genova, una delegazione di camalli salirà a bordo. Se scopriranno che starà per essere imbarcato materiale militare, scatterà lo sciopero. E Spezia? Come riferisce La Repubblica, Nexter intanto avrebbe deciso di trasferire i menzionati cannoni Caesar via treno proprio al porto della Spezia, comodo logisticamente, probabilmente più morbido rispetto ai limitrofi scali genovese e livornese e storicamente uso all'export armiero. Dopo aver infiammato Genova, quindi, le armi saudite potrebbero scaldare anche il capoluogo levantino.