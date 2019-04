Armandino non c'è più. Addio a un pilastro dello sport spezzino

Ex dipendente di Poste italiane, cineoperatore appassionato e amico del Palio. Armando Mazzoni è spirato questa notte all'età di 72 anni. Lascia la moglie, i figli e i nipoti.

La Spezia - Ha perso la sua ultima gara, con onore, Armando Mazzoni storico cineoperatore spezzino. Armandino, come lo chiamavano tutti, è spirato questa notte a 72 anni dopo una dura lotta contro un male che ha affrontato con grande tenacia fino all'ultimo.

Armando Mazzoni, ex dipendente di Poste italiane in pensione, ha avuto sempre la passione per il mare e lo sport un binomio che lo ha fatto conoscere soprattutto nelle borgate. Armandino, che nel 1982 venne notato dall'allora Video Spezia, per decenni ha documentato gare, prepalio, grandi eventi sportivi come la Coppa Byron e inaugurazioni: una tra tutte l'annuncio della riqualificazione del Montagna.

E il dolore è grande a Fossamastra dove era socio degli Amatori del Mare e ne andava particolarmente orgoglioso. Proprio per il gruppo contribuì a documentare il record mondiale di immersione in apnea di Enzo Maiorca. Armandino, detto anche "pellicola, viveva e adorava il mare ed era anche un sub appassionato. Negli anni ha prodotto un archivio di grande valore e buona parte dei suoi girati fanno parte del "Museo dello sport".



"Il Comitato delle borgate e la Lega Canottaggio - si legge in una nota - si stringono al dolore della famiglia per la perdita di una persona buona, generosa, che dagli anni 80 fino ad oggi aveva immortalato, con la propria telecamera e a bordo di una barchetta da lui personalizzata, ogni singolo momento della manifestazione remiera che tanto amava. Svolgeva il suo lavoro per passione, con l’unica ricompensa di essere amato e benvoluto da tutti. Era diventato, per tutti gli appassionati di Palio, un vero e proprio pilastro di questa manifestazione".



Armandino avrebbe compiuto 73 anni il prossimo 24 maggio. Lascia la moglie, i figli e i nipoti. I funerali si terranno mercoledì pomeriggio alle 14.30 a Fossamastra.