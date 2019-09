Area occupata abusivamente, scatta il sequestro

La Spezia - Su disposizione della Procura della Repubblica della Spezia, la Polizia Locale ha provveduto sequestro di un'area in località “casermette” in via Valdilocchi. Nei mesi scorsi infatti la Polizia Locale anche a seguito di segnalazioni pervenute all'Assessore alla sicurezza Gianmarco Medusei aveva proceduto a controlli nella zona retro portuale ove erano segnalati stanziamenti di nuclei nomadi con roulotte e baracche precarie abusivamente occupando aree appartenenti al demanio comunale.

Gli accertamenti espletati dagli operatori del Comando di via Lamarmora avevano così permesso di individuare essenzialmente in un sito adiacente la darsena di Fossamastra la presenza di un box prefabbricato e relativa roulotte utilizzata da nucleo nomade presente da anni in zone diverse del territorio comunale.

A seguito di segnalazione di reato conseguente per l'abusiva invasione di terreno di proprietà pubblica a carico degli occupanti di nazionalità bosniaca, il Giudice per le indagini preliminari Dott. Garofalo, su richiesta del Sostituto Procuratore della Repubblica Dott.ssa Loris, ha disposto il sequestro preventivo dell'area con sgombero di persone e cose ivi insistenti. Il personale del reparto sicurezza della Polizia Locale ha quindi posto sotto sequestro l'area con l'apposizione dei sigilli mentre il nucleo nomade ivi dimorante è stato allontanato dall'area.