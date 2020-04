Appuntamenti sotto il portone di casa, arrestata pusher a Migliarina

La Spezia - I carabinieri spezzini durante un servizio di osservazione nel quartiere di Migliarina hanno individuato una donna sudamericana, già conosciuta, che si aggirava vicino all’abitazione di residenza con fare sospetto. E' accaduto nella serata di ieri in occasioni di un appostamento finalizzato al contrasto della diffusione di droga in città: qualche minuto di attesa da parte dei militari per vedere in azione la donna. Un primo cliente, con fare circospetto, l'ha avvicinata cercando di assumere un atteggiamento vago e, con una mossa fulminea ha scambiato denaro per qualcosa che prontamente ha nascosto nei pantaloni. i carabinieri hanno seguito il cliente e hanno proceduto al suo controllo recuperando tre dosi di cocaina confezionate in plastica termosaldata. per 1,5 grammi di cocaina.



Poco meno di mezz'ora dopo i carabinieri, ripreso il servizio di osservazione, hanno notato la stessa donna indivuando quello che poteva essere un nuovo potenziale cliente. Pertanto hanno deciso di seguirlo a distanza e hanno notato, anche in questo caso, uno scambio rapidissimo tra i due. I militari hanno perciò deciso di intervenire bloccando sia l’uomo che la donna. L’uomo aveva appena acquistato una dose di cocaina confezionata con lo stesso tipo di platica termosaldata, dal peso di circa 0,5 grammi. La successiva perquisizione della donna e della sua abitazione ha permesso di recuperare un centinaio di euro in contanti, frutto dell’attività di spaccio, tre bilancini di precisione e circa tre grammi di marijuana nascosta in più punti all’interno dell’abitazione.



La donna, 47enne, è stata arrestata in flagranza del reato di spaccio di sostanze stupefacenti. I due clienti, entrambi italiani, un 20enne ed un 52enne, sono stati invece segnalati alla prefettura quali assuntori di stupefacenti. Nella tarda mattinata odierna, presso la compagnia carabinieri della spezia, si è svolta la convalida dell’arresto, nella modalità “da remoto”, al termine della quale la donna è stata sottoposta all’obbligo di presentazione giornaliera alla stazione carabinieri.