Appena dimesso, ha un malore e si rompe la testa

Sotto gli occhi di decine di passanti, un uomo si è accasciato al suolo all'incrocio tra Via Mario Asso e Via Vittorio Veneto. Immediatamente soccorso e ricoverato in codice rosso.

La Spezia - Una folla di curiosi e passanti sulla trafficata Via Veneto mattutina, mentre i sanitari soccorrevano un uomo rimasto esanime a terra all'incrocio con Via Mario Asso. La strada che porta all'entrata del pronto soccorso dell'ospedale Sant'Andrea, da cui il malcapitato era in effetti appena uscito per essere ricoverato però solo pochi minuti dopo. Protagonista della drammatica vicenda un uomo che stava percorrendo il marciapiede lato obitorio in direzione mare quando un malore lo ha colto. Si è accasciato a terra cadendo violentemente e battendo il capo sull'asfalto.

Dell'infortunio si sono subito accorti alcuni cittadini di passaggio e ci sono voluti pochi secondi perché un'ambulanza intervenisse per portare soccorso al ferito. Trasportato nuovamente all'interno del nosocomio in codice rosso, le sue condizioni sono apparse gravi ai soccorritori. Sul posto anche una pattuglia dei carabinieri, anche se sulla dinamica degli eventi non sembrano esserci dubbi. Sulla strada è rimasta una grande chiazza di sangue che i tecnici Acam hanno provveduto a ripulire.