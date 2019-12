Appartamento occupato, una denuncia nell'Umbertino

La Spezia - L’affittuario legittimo era deceduto da qualche tempo, però nella casa qualcuno ha continuato ad abitare. Quelle presenze, a pochi passi da Piazza Brin, sono state segnalate al Comune della Spezia e ad Arte che, in accordo con l’assessore Medusei, hanno portato ad un controllo. Ed è così che si è arrivati a oggi pomeriggio quando il Reparto sicurezza della Polizia locale ha fatto irruzione nell’appartamento e ha trovato un cittadino nigeriano 28enne, regolare sul territorio nazionale ma senza alcun titolo per abitare nell’appartamento.

Il giovane non ha posto resistenza ed è stato accompagnato in Via Lamarmora dove è stata formalizzata, a suo carico, una denuncia per occupazione abusiva di immobile di pubblica proprietà. L’episodio verrà segnalato ad Arte per la messa in sicurezza dell’alloggio al fine dell’assegnazione come prevede la legge.