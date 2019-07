Appartamento in fiamme a Melara, mobilitati uomini e mezzi

La Spezia - Paura in Via dei pini per un incendio divampato all'ultimo piano di una palazzina. Erano le 8.30 di questa mattina quando i Vigili del Fuoco e la Croce Gialla della Spezia sono intervenuti nel quartiere di Melara da dove erano arrivate decine di segnalazioni per un incendio divampato su un balcone.

Le fiamme, per dinamiche in fase di accertamento, hanno divorato una tenda per poi espandersi interessando, in minima parte, anche il piano sottostante. I militi della Pubblica assistenza, i Vigili del Fuoco, la Polizia di Stato e la Municipale si sono occupati di mettere in sicurezza gli inquilini del palazzo. Tra di loro anche un bambino che visti fuoco e fumo ha avuto la prontezza di coprirsi il volto con un panno e mettersi in salvo. Nessuno è rimasto ferito ma il giovanissimo è stato affidato alle cure dei soccorritori perché in stato di shock.

Stando a quanto si apprende, l'incendio è partito da un appartamento vuoto. I proprietari sono fuori città e gli interventi alle 10.30 si avviavano verso la conclusione, in questo frangente i pompieri hanno anche tratto in salvo un gattino. Come detto, non si sono registrati feriti e nelle fasi successive verrà stabilito se il fuoco ha provocato anche danni strutturali agli appartamenti.