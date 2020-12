Aperitivi oltre l'orario, chiuso un bar. E i vigili trovano due circoli aperti all'Umbertino

La Spezia - Nel pomeriggio di ieri, così come nei giorni precedenti, agenti del Comando di Via Lamarmora guidato dal Comandante Alberto Pagliai, hanno eseguito dei controlli mirati a pubblici esercizi del centro storico e dell'Umbertino in particolare onde verificare il rispetto dell'orario di chiusura fissato alle 18 altresì provvedendo ad accertamenti su circoli privati autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande ai propri soci per i quali l'attuale normativa dispone la sospensione di tutte le attività. Un bar gestito da persona di nazionalità dominicana residente in città è stato sorpreso poco prima delle 19 con avventori di nazionalità straniera intenti alla consumazione di bevande alcoliche. Al gestore gli agenti della polizia locale hanno contestato un verbale di 400 euro disponendo la chiusura immediata dell'esercizio per cinque giorni.



Due circoli privati insistenti nelle adiacenze di Piazza Brin sono risultati dagli accertamenti degli agenti aperti con avventori al loro interno intenti a consumare. Ritenendo tale condotta trasgressiva dei recenti provvedimenti governativi i gestori di entrambi circoli, anch'essi di nazionalità dominicana, si sono visti notificare un verbale di 400 euro con l'immediata chiusura dei circoli che nell'attualità non possono restare aperti essendo ogni attività che li riguarda sospesa.

I restanti controlli praticati dagli egenti della Polizia Locale in particolare nel centro hanno consentito di verificare il sostanziale rispetto delle disposizioni in particolare riguardo all'orario di chiusura al pubblico degli esercizi controllati.